222 مليون درهم حجم مشروعات «الأعمال الخيرية العالمية» خلال 6 أشهر

كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن حجم مشروعاتها، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 222 مليون درهم، توزعت على مجموعة واسعة من البرامج والمشروعات الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها، منها 74 مليون درهم داخل الدولة، و148 مليون درهم خارج الدولة في 20 دولة حول العالم، ضمن برامج ومشروعات مستدامة، استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً.

وجاءت رعاية وكفالة الأيتام في صدارة المشروعات، حيث بلغ حجم المشروعات 56 مليون درهم لأكثر من 62 ألف يتيم، شملت التعليم والصحة والمعيشة، ضمن برامج تكفل الاستقرار الأسري والنفسي لهؤلاء الأطفال.

وفي إطار دعم البنية التحتية الدينية، بلغ حجم مشروعات بناء وتجهيز المساجد في مناطق مختلفة حول العالم، لاسيما إفريقيا، 23 مليون درهم، أما حجم مشروعات زكاة المال فبلغ 25 مليون درهم وُجهِت لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفقراء، وفي القطاع الصحي تم تنفيذ مشروعات بإجمالي 23 مليون درهم، شملت بناء وتجهيز مراكز صحية وتوفير أدوية وعلاجات للمصابين بالأمراض المزمنة، وفي محور المياه بلغ حجم مشروعات حفر وتجهيز الآبار السطحية والارتوازية 14 مليون درهم، بهدف توفير مياه نظيفة للشرب والاستعمال اليومي في المجتمعات التي تعاني شح المياه، أما في مجال التعليم، فقد بلغ حجم المشروعات ثمانية ملايين درهم لبناء وتجهيز مدارس، إلى جانب توفير المستلزمات الدراسية للطلبة المحتاجين، أما حجم مشروعات الصدقات فبلغ 10 ملايين درهم، كما بلغ حجم مشروعات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان وزكاة الفطر نحو 10 ملايين درهم، استفاد منها عشرات الآلاف من الصائمين في الدول ذات الاحتياج، أما مشروعات العون الغذائي فبلغت أربعة ملايين درهم.

وبلغ حجم مشروعات التكافل الاجتماعي سبعة ملايين درهم، ومشروعات الحج والعمرة والأضاحي سبعة ملايين درهم، فيما تجاوز حجم المشروعات الأخرى، مثل إغاثة غزة وسورية ومشروعات الكسوة، 35 مليون درهم، وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة: «نتوجه بالشكر إلى المحسنين والمحسنات، إذ بفضل عطائهم استطعنا أن نصل إلى ملايين المستحقين».