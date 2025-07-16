«بيت الخير» تنفق 317 ألف درهم يومياً مساعدات طارئة

أعلنت «بيت الخير»، في تقريرها المالي حتى نهاية يونيو 2025، أنها أنفقت على المساعدات الطارئة مبلغ 57 مليوناً و126 ألفاً و506 دراهم، بهدف تفريج الكرب والضغوط المالية والمعيشية عن أكثر الناس حاجة من الأسر المتعففة، والحالات التي تمرّ بعجز مالي ينغص استقرارها، بمعدل 317 ألف درهم يومياً.

وبين التقرير المالي أن الجمعية قدمت من خلال هذا المشروع، حتى نهاية يونيو، مبلغ 41 مليوناً و786 ألفاً و717 درهماً من أموال الزكاة، و15 مليوناً و339 ألفاً و789 درهما من أموال الصدقات، وذلك ضمن خطة الجمعية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات المساعدة التي ترد إلى الجمعية، وإسعاد هؤلاء برفع الأعباء عنهم. ويضاف إلى هذا العطاء الإنساني ما قدمته «بيت الخير»، خلال الأشهر الستة الماضية، لدعم المرضى المحتاجين، الذي بلغ 12 مليوناً و487 ألفاً و884 درهماً، وكلهم من مرضى السرطان وغسيل الكلى، وغيرهم من الذين اضطروا لإجراء عملية جراحية عاجلة أو دفع ثمن علاج باهظ الثمن.

كما أنفقت الجمعية ثلاثة ملايين و483 ألفاً و605 دراهم، لرفع المديونيات عن غارمين عجزوا عن أداء ما حكمت به المحاكم من مبالغ مستحقة للغير في قضايا مالية، وتعثروا في سداد ما ترتب عليهم، وحبسوا بسبب ذلك، فأسهمت «بيت الخير» في إطلاق سراحهم، ولم شملهم بأسرهم وأطفالهم.

• «الجمعية» أنفقت خلال 6 أشهر 12.4 مليون درهم لدعم المرضى المحتاجين، خصوصاً مرضى السرطان وغسيل الكلى.