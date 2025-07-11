«إسلامية دبي» تحتفي بخريجي الثانوية العامة من أبناء موظفيها

نظّم مجلس السعادة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي حفلاً تكريمياً بمسرح الدائرة في الممزر، بحضور مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، احتفاء بخريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات موظفي الدائرة، تقديراً لإنجازهم الدراسي، وتعزيزاً لقيم التقدير الأسري والارتباط المجتمعي، ويأتي الاحتفاء في إطار حرص الدائرة على ترسيخ بيئة عمل محفزة، تُعلي مكانة الأسرة، وتدعم استقرارها، انسجاماً مع أهداف عام 2025 الذي أعلنته القيادة الرشيدة «عام المجتمع».

وقال المدير العام للدائرة: «في لحظات النجاح تتجلى قيمة الأسرة، ويتجدد الإيمان بأن لكل إنجاز شريكاً صامتاً من الآباء والأمهات، تعبوا وربّوا، وهم اليوم يفرحون، وكما أن على الأبناء واجب الامتنان والتفوق، فإن على الآباء مسؤولية الدعم والاحتواء، فهما جناحا النجاح الحقيقي».

وأكد أن هذه المبادرات تعكس نهجاً مؤسسياً يضع الإنسان أولاً، ويعزز الانتماء والولاء المؤسسي، مشدداً على أهمية الاستثمار في الطاقات الشابة، وتشجيعها على التعلم والإبداع.

وتضمن الحفل تقديم هدايا تذكارية وشهادات تقدير للخريجين، إلى جانب لقطات أسرية مؤثرة.