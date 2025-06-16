حصة بوحميد: دار رعاية الأطفال الذكور خطوة نوعية في عام المجتمع

زارت مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حيث كان في استقبالها المدير العام بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وفرق العمل المختصة.

وخلال الجولة استعرضت شيخة سعيد المنصوري تفاصيل مشروع الدار، التي تم تجهيزها بمعدات ترفيهية وتعليمية وصحية، إضافة إلى برامج تطويرية وخدمات متكاملة تشمل الإيواء الآمن، وتوفر جميع الاحتياجات الأساسية من مسكن وملبس ومأكل، فضلًا عن برامج التأهيل النفسي والدعم الاجتماعي والقانوني.

وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد أهمية هذه المبادرات في دعم استدامة القطاع الاجتماعي في دبي، كما أثنت على مشروع دار رعاية الأطفال الذكور، بوصفه خطوة نوعية تعكس رؤية عام المجتمع 2025 التي تركز على بناء منظومة اجتماعية شاملة، تدعم رفاهية الأطفال وتعزز جودة حياتهم.

وأضافت: «ما شاهدناه اليوم في دار رعاية الأطفال الذكور يعكس التزاماً حقيقياً بتوفير بيئة متكاملة وآمنة تستجيب لحاجات الطفل النفسية والاجتماعية، وتنسجم مع أجندة دبي الاجتماعية (33)».

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في دار رعاية الأطفال الذكور للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً، التي تم تدشينها أخيراً في إطار مشروع التوسعة المؤسسية التي تم تنفيذها بتوجيهات من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفقاً لقانون حقوق الطفل وأهداف أجندة دبي الاجتماعية (33)، لترسيخ بيئة داعمة تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وتُمكنهم من بناء مستقبل مستدام.

من جانبها، قالت المدير العام بالإنابة للمؤسسة، شيخة سعيد المنصوري: «نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة على توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، من خلال خدمات قائمة على الابتكار والاستجابة الفورية، لافتة إلى أن دار رعاية الأطفال الذكور هي امتداد لرؤية مؤسسية تضع الطفل في قلب الأولويات، وتعزز جودة حياته على الصعيدين النفسي والاجتماعي. وأضافت: «نحن نؤمن بأن الخدمات الاجتماعية تقاس بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة الأفراد، ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير برامجنا وتدريب كوادرنا لنكون على مستوى تطلعات المجتمع، بما يواكب رؤية دبي الريادية في ترسيخ مفاهيم التمكين والوقاية والاستدامة في قطاع الرعاية»، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثّل دعماً مهماً لمسيرة المؤسسة وجهودها في تطوير خدمات الرعاية المتخصصة.

وقالت: «نحن ملتزمون بتقديم نموذج رعاية متكاملة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط إمارة دبي الاستراتيجية، ومع تطلعات عام المجتمع 2025، كما نؤمن بأن توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال هو حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك، ومستقبل أكثر استقراراً».