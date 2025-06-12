«ليتيتيا».. حورية بحر ليومٍ واحد

في لحظات اختلط فيها الخيال بالواقع، وامتزجت الدموع بالابتسامات، تحقّقت أمنية الطفلة (ليتيتيا)، البالغة من العمر خمس سنوات، بأن تعيش تجربة أن تكون «حورية بحر» ليومٍ واحد، وذلك ضمن إحدى مبادرات مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع «ميرميدز أوف آرابيا» في دبي مول.

وصلت (ليتيتيا) برفقة والدتها إلى الموقع، حيث كان في استقبالهما فريق العمل الذي أعدّ مفاجأة ساحرة للطفلة الصغيرة، بدأت الزيارة بجولة تعريفية في المكان، ثم تمّ اصطحاب (ليتيتيا) لتستعدّ لرحلتها الحالمة، حيث وُضع لها مساحيق التجميل الخفيفة الخاصة بالأطفال، وتمّ إلباسها زي الحورية المُتلألئ، وسط أجواء من البهجة والتشويق.

وكانت الذروة حين دخلت (ليتيتيا) إلى الحوض الزجاجي المُخصّص والمملوء بالأسماك الاستوائية الملوّنة، لتُفاجأ بحورية بحر حقيقية (إحدى الفتيات المُدربات) تسبح بمهارة في داخله، ترحّب بها، وتدعوها إلى عالم الأحلام، وعمّت أجواء الفرح المكان، حيث صدحت الموسيقى، وامتلأ المكان بالرقص والغناء، وسط نظرات الدهشة والسعادة التي ارتسمت على وجه (ليتيتيا).

وفي ختام اليوم المُميّز، قدّم الفريق لـ(ليتيتيا) مجموعة من الهدايا التذكارية، التي ستظلّ شاهدة على يومٍ لن يُنسى في ذاكرتها.

وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، عن سعادته الكبيرة بتحقيق أمنية (ليتيتيا) قائلاً: «نحن نؤمن بأن الأمل يمكن أن يصنع المعجزات، واليوم عشنا أوقاتاً حقيقية من الفرح الخالص مع (ليتيتيا)، ورؤية الابتسامة على وجهها تُلخّص رسالتنا بأكملها، ونعاهد أطفالنا على مواصلة هذا الطريق الإنساني بكل حبّ وإيمان».

وبهذه اللمسة الحالمة نجحت المؤسسة في تحويل أمنية طفلة إلى واقع، مؤكّدة أن الأمل والخيال يمكن أن يصبحا جزءاً من الحياة، ولو ليومٍ واحد.

• فريق العمل وضع للطفلة مساحيق تجميل خفيفة، وألبسها زي الحورية المُتلألئ، ودخلت الحوض الزجاجي المملوء بالأسماك الاستوائية الملوّنة، لتُفاجأ بحورية بحر (فتاة مُدربة) تسبح بمهارة، وترحّب بها، وتدعوها إلى عالم الأحلام.