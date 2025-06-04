«نسائية دبي» تنظم «فرحة عيد» لإسعاد الأطفال الأيتام

نظمت جمعية النهضة النسائية، متمثلة في إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، برنامجاً للأيتام بعنوان «فرحة عيد» في دورته الثانية، تحت شعار «أنا لمجتمعي فرحة»، وحضر الفعالية الترفيهية عدد من المؤسسات المجتمعية وجمهور من السيدات، وشملت أنشطة متنوعة كالمسابقات والرسم والتلوين، وتوزيع الهدايا على الأطفال الأيتام، ما كان له أثر كبير في رسم البسمة على وجوههم، إضافة إلى تنظيم ورش عمل هادفة ومسلية للأطفال تعزز من المهارات الإبداعية الزاخرة بالقيم، وضم البرنامج الترفيهي عدداً من الفقرات الشيقة التي تفاعل معها الأطفال كعروض التحدي، والمسابقات وقراءة القصة.

وقالت مديرة إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، عائشة حمدان الشيخ: «تحتفل الجمعية كل عام بفعالية خاصة بالأيتام قبيل العيد، وهذه المرة تأتي تماشياً مع عام المجتمع، وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وبما يتماشى مع محور السياسة الوطنية للأسرة، ودور الجمعية في نشر التوعية المجتمعية، وتأكيداً على مبادئ التلاحم الوطني بين فئات المجتمع، وإظهار ملامح التكافل الاجتماعي لهذه الفئة المستوجبة للاهتمام بها والإحسان إليها، كما أن احتفالنا كان حافلاً بالمتعة والفائدة، وفقرات قيمية ترفيهية غنية معززة للسعادة».

وأضافت أن جمعية النهضة النسائية من خلال إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية تطمح لصناعة فرحة مميزة من أجل إسعاد كل طفل يتيم يعيش على هذه الأرض الطيبة، موجهة الشكر إلى الجهات التي شاركت الجمعية في إسعاد الأيتام وأطفال الأسر المتعففة.

وشارك هذا العام في الفعالية كل من مؤسسة الاتحاد الخيرية، مؤسسة بنك الإمارات للطعام، هيئة الطرق والمواصلات دبي، مكتبات دبي العامة، شركة «abbott»، ومتطوعات من مكتب التطوع بجمعية النهضة النسائية بدبي.