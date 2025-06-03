10 مواقع في الدولة تستضيف فعاليات لاحتفالات العمال بـ «الأضحى»

تُنظّم وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فعاليات احتفالية للعمال في 10 مواقع على مستوى الدولة، تحت شعار «عيدنا مع عمالنا فرحة وسعادة».

وتنظم الوزارة الفعاليات بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص والسكنات العمالية الراغبة في مشاركة العاملين لديها بالفعاليات الاحتفالية إلى زيارة الموقع الإلكتروني eidaladha2025.ensure.ae واختيار الفعاليات وفق التوزيع الجغرافي لها.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، محسن النسي، إن «الفعاليات تأتي في إطار منهجية الوزارة التي تستهدف إسعاد العمال عبر مبادرات مبتكرة، لتعزيز اندماجهم المجتمعي لاسيما من خلال مشاركتهم في المناسبات والأعياد، انطلاقاً من كونهم إحدى ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ومكوناً أساسياً من مكونات سوق العمل.

من جهتها، قالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، دلال سعيد الشحي، إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تستثمر جميع المناسبات لتجديد اللقاء بالعمال، لما يحققه ذلك من ترسيخ لمفهوم التعاون والشراكة، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة هذه المبادرات الاجتماعية والإنسانية، لما تحققه من نتائج إيجابية في سوق العمل، إضافة إلى ما تعكسه من ريادة في المنهجية الإنسانية والاجتماعية التي تتبناها الدولة في سوق العمل.

وتشمل الفعاليات الاحتفالية مسابقات وجوائز ومباريات وأنشطة رياضية وترفيهية، وزيارات من قيادات الوزارة وشركائها للعمال.