«القلب الكبير» تُعيد النبض إلى «طوارئ القديس جاورجيوس» في بيروت

أعلنت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم ومقرها الشارقة، عن الانتهاء من أعمال ترميم وإعادة تأهيل وتوسيع وحدة الطوارئ والصدمة في المركز الطبي التابع لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت، بتمويل كامل من حملة «سلام لبيروت» التابعة للمؤسسة، وبكُلفة بلغت 2.36 مليون دولار (نحو 8.7 ملايين درهم).

ويأتي المشروع استكمالاً لجهود ترميم وتجديد أحد المرافق الصحية الأكثر تضرراً من جرّاء انفجار مرفأ بيروت في عام 2020، لاستعادة قدرته على تقديم خدماته الحيوية لنحو 40 ألف مريض سنوياً.

وتضم الوحدة أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، إلى جانب توسعة في القدرة الاستيعابية، وتعزيز مرافق رعاية حالات الصدمة، وإنشاء قسم جديد مخصص للأطفال.

وصُمّمت وحدة الطوارئ والصدمة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة وسهولة الوصول، لتكون قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية في بيروت.

وكانت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجّهت بإطلاق حملة «سلام لبيروت»، التي جمعت أكثر من 30 مليون درهم، لدعم جهود التعافي.

وقالت مديرة مؤسسة القلب الكبير، علياء عبيد المسيبي، إن العمل الإنساني يجب أن يكون هادفاً، وطويل الأمد، ويقوم على الكرامة الإنسانية.