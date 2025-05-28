«طلاب من أجل الطلاب» تجمع 672 ألف درهم

جمعت حملة «طلاب من أجل الطلاب» - التي أطلقتها «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أخيراً - ما يزيد على 672 ألف درهم.

وبدعم لوجستي مميز للمبادرة، قامت «سفن إكس»، الشريك اللوجستي للمبادرة، بضمان تسليم المستلزمات المدرسية بسلاسة إلى المدارس المشاركة قبل فعاليات «يوم التطوع»، لتوزيعها على المدارس والمؤسسات الخيرية في أنحاء الإمارات، قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

ولتعزيز أثر المبادرة، انضمت شركة «سكتشرز»، من خلال تبرعها بـ10 آلاف حقيبة ظهر.

كما قدمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دعمها كشريك استراتيجي، ما يعزز أهمية العمل الجماعي في تعزيز المساواة في التعليم.

وسيتم توزيع الحقائب على طلاب مدارس ومؤسسات خيرية، بما في ذلك المدارس الأهلية الخيرية، ومدرسة أم القرى، والراشدية الخاصة، والذيد الخاصة، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، ومدارس حماية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومدرسة التفوق الخاصة، وتضم حقيبة الظهر مقلمة ودفاتر للغتين العربية والإنجليزية، وأقلام رصاص، وأقلام حبر، ومبراة وممحاة، وكراسة رسم، وأقلام تلوين ومسطرة، وأصابع لصق وأقلام سبورة بيضاء.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي العطاء»، عبدالله أحمد الشحي، إن المبادرة ترسخ في نفوس الشباب روح التعاطف والسخاء والمواطنة الفاعلة.

وقال: «نشعر بامتنان عميق لشركائنا، مثل (سكتشرز) و(سفن إكس)، لدعمهم في توسيع نطاق أثرنا في عام 2025، معاً لا ندعم الطلاب من الأسر المتعففة فحسب، بل نُلهم أيضاً الجيل القادم لقيادة المستقبل بروح من التعاطف والهدف».

وتشمل المدارس المشاركة: المدرسة الأميركية للعلوم الإبداعية - ند الشبا، ومدرسة دلهي الخاصة - دبي، ومدرسة دبي للتخاطب بالإنجليزية، ومدرسة جيمس فيرست بوينت، ومدرسة جيمس ليجاسي، وأكاديمية جيمس ويلينغتون – واحة السيليكون، ومدرسة جيمس ويلينغتون الدولية، وأكاديمية جيمس العالمية، ومدرسة هارتلاند الدولية، والمدرسة الدولية للعلوم الإبداعية - ند الشبا، وكلية جميرا، ومدرسة كينغز - البرشاء.

كما شاركت مجموعة من المدارس التابعة لـ«شراكة المدارس الدولية» (ISP)، وهي: مدرسة النبراس الدولية، ومدرسة ستار الدولية - الطوار، ومدرسة ستار الدولية - مردف، ومدرسة أكويلا، والكلية الإنجليزية.