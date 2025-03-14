«زايد الإنسانية» توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة أعمالها

بدأت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية تنفيذ خطة طموحة لتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في أعمالها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، بما ينعكس إيجاباً على أهدافها الرئيسة في استدامة العمل الخيري والإنساني، وتحقيق الكفاءة في العمليات التشغيلية.

ووقّعت «مؤسسة زايد الإنسانية» اتفاقية تعاون مع شركة «أليريا للتكنولوجيا» المتخصصة في تقديم تكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الإيجابي في الأعمال والمشاريع، المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية واستدامة العطاء، وقّع المذكرة مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، والرئيس التنفيذي لشركة «أليريا للتكنولوجيا»، إريك لياندري، ويهدف التعاون إلى توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات في العمل الإنساني، وإعطاء الأولوية للجهد الميداني، عبر أتمتة كل الأعمال الإدارية والتعرف إلى المناطق الجغرافية الأشد حاجة والأولوية لتقديم المساعدات، وتقليص زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، وتقديم الإغاثة العاجلة للبلدان والمناطق المتضررة في العالم.