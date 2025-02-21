«إسلامية دبي» تختتم دورة «فقه الصيام والزكاة»

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أعمال الدورة العلمية الشرعية «فقه الصيام والزكاة»، التي أقيمت في مسجد محمد حسن الشيخ بمنطقة الطوار، محققة نجاحاً كبيراً في تعميق الفهم الشرعي للعبادات، وتعزيز الوعي بأحكام الصيام والزكاة.

وشهدت الدورة، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، مشاركة نخبة من العلماء المتخصصين الذين قدموا شروحاً وافية لمفاهيم الصيام والزكاة في ضوء السنة النبوية والمصادر الفقهية المعتمدة، حيث استعرض الشيخ الدكتور صالح عبدالكريم الحكمة من فرض هذه العبادات، وأثرها في حياة المسلم، فيما قدم الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان شرحاً تفصيلياً للطريقة المثلى لأداء الزكاة، مستنداً إلى «كتاب الزكاة من بلوغ المرام»، كما أغنى الشيخ الدكتور عبدالله عبدالقادر الكمالي الحضور بمعرفة فقهية دقيقة لمبادئ الصيام الصحيح، من خلال «شرح كتاب الصيام من أخصر المختصرات».

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المتواصلة لتعزيز الوعي الشرعي، ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، من خلال توفير منصات تعليمية متخصصة تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من أداء العبادات وفق الضوابط الشرعية الصحيحة، بما يسهم في تقوية علاقتهم بالله، عزّ وجلّ، وترسيخ مبادئ الدين الحنيف في الحياة اليومية.