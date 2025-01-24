«أوقاف دبي» بيئة صديقة لذوي التوحد

حازت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد، التي يمنحها مركز دبي للتوحد، وذلك بعد استيفاء المؤسسة المتطلبات والمعايير كافة، الخاصة بشهادة الاعتماد في المجالات المتعلقة بجاهزية الموظفين والمرافق والخدمات التي تقدّمها لأصحاب الهمم، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، الهادفة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتسلّم الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر، علي المطوع، شهادة الاعتماد من مدير عام مركز دبي للتوحد عضو مجلس إدارته، محمد العمادي، بحضور رئيس فريق أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم في المؤسسة، عمران الشاعر، وعدد من المديرين من الجانبين، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

وأكد علي المطوع حرص المؤسسة على دعم وتمكين أصحاب الهمم على مختلف الصعد، وتبني الحلول الرامية إلى توفير بيئة مستدامة تحقق متطلبات أصحاب الهمم، من خلال مجموعة من الوسائل والأساليب المتطورة، بما يتناغم مع توجهات إمارة دبي الرامية إلى تمكين هذه الشريحة، وتلبية احتياجاتهم في كل المجالات، وأثنى المطوع على جهود فريق أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم في المؤسسة، وسعيه الحثيث إلى تطبيق المعايير المطلوبة.

وقال مدير عام مركز دبي للتوحد عضو مجلس إدارته، محمد العمادي: «إن حصول مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد، يعكس التزامها الراسخ بتوفير بيئة دامجة ومستدامة تخدم أصحاب الهمم وتلبي احتياجاتهم، ونثمن جهود المؤسسة وفرق عملها التي عملت بجد لتحقيق المعايير المطلوبة».