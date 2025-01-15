احتطاب

لاحظ مواطنون احتطاب البعض لأشجار السمر من أجل استخدامه للتدفئة خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلي عدم المحافظة على هذا النوع من الأشجار الصحراوية رغم وجود قانون يمنع الاحتطاب، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في الأمر وتنظيم حملات توعوية حول أضرار الاحتطاب الجائر وتأثيره السلبي في البيئة.

طرق

طالب سكان بمنطقة العامرية في العين، وتحديداً قاطني البنايات السكنية على شارع السمالية، بمعالجة تشققات الطرق الداخلية وعدم استوائها بالشكل المطلوب، وناشدوا الجهات المعنية وضع خطة لصيانة هذه الطرق الداخلية باستمرار.

داماس

شكا سكان زراعة أشجار الداماس في بعض المناطق السكنية على مستوى الدولة، وأشاروا إلى أضرارها المتعلقة باختراق أنابيب المياه والصرف الصحي، وأوضحوا أن امتداد جذور هذه الأشجار بشكل سريع يؤثر في أساس المباني، وذلك رغم التحذيرات المستمرة للجهات المعنية من زراعتها نظراً إلى خطورتها، إذ تتميز أشجار الداماس بالنمو السريع وامتداد جذورها إلى الأعماق، مطالبين الجهات المعنية بتشديد العقوبة لردع المخالفين.

نظافة

طالب قراء في عجمان الجهات المعنية بتخصيص حملة نظافة دورية في المنطقة الصناعية الجديدة لإزالة النفايات، بهدف المحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة، وحماية المظهر العام، مشيرين إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة لدى العاملين في المنطقة الصناعية.