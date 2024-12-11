«الوطنية للتصلب المتعدد» تطلق خطاً لدعم المرضى  

أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في الإمارات، أمس، «خط الدعم للتصلب المتعدد»، الذي يهدف إلى توفير المعلومات حول ممارسي الرعاية الصحية المتخصصين في التصلب المتعدد بجميع أنحاء الإمارات، وإجراء تقييمات للصحة النفسية وتقديم الدعم المعنوي، من خلال الإصغاء النشط، إلى جانب العمل كأداة لجمع البيانات بهدف بناء قاعدة بيانات الجمعية وتعزيز برامجها.

ويحظى الخط بدعم مؤسسة «مبادلة» وتتولى تشغيله شركة «إم 42»، ويقدم المشورة، والإحالات، وإرشاد المتصلين إلى المراكز والمستشفيات المتخصصة التي يمكن للمتعايشين مع التصلب المتعدد التوجه إليها، وخدمات الدعم المختلفة.

وتتمتع جميع الاتصالات ومعلومات مستخدمي الخط بالخصوصية والسرية التامة، ويمكن الاتصال بخط الدعم للتصلب المتعدد عبر الرقم 800677.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات نائب رئيس الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، أحمد طالب الشامسي، إن قيادة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الرعاية الصحية للجميع، وفي هذا الإطار تسعى الجمعية لتيسير وزيادة كفاءة حصول المتعايشين مع التصلب المتعدد على الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها وتوجيههم لأفضل وأنسب أماكن تلقي العلاج.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»، منصور أحمد الكتبي، إن التعاون مع الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، يأتي تأكيداً لالتزام «مبادلة» المستمر بدعم كل الجهود التي تحقق منافع إيجابية للمجتمع، وأعرب عن أمله أن يسهم ذلك في تحسين حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد، وتيسير حصولهم على كل الدعم والموارد التي يحتاجون إليها.