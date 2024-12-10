خدمة

أثنى متعاملون مع أحد المراكز الطبية في عجمان على توفير المركز خدمة إجراء عمليات الفحص الطبي لكبار السن في السيارة داخل المواقف المخصصة للمركز، من دون الحاجة إلى الانتظار أو دفع رسوم إضافية، وطالبوا بتعميم مثل هذه الخدمات في جميع المراكز الطبية الأخرى.

مصرف

طالب مراجعون لأحد المصارف، بالقرب من سيتي سنتر عجمان، بزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي تفادياً للازدحام، خصوصاً مع الإقبال الشديد في أوقات الذروة، نظراً إلى أن هذا الفرع يعد الوحيد في المنطقة.

مطاعم

اشتكى متعاملون مع مطاعم في الشارقة تغيير كميات وأسعار وجباتهم إذا طُلبت عبر شركات توصيل، وأوضحوا أنهم يضطرون إلى القبول بالأمر الواقع في أحيان كثيرة لحاجتهم إلى تناول الطعام، وطالبوا القائمين على تلك الشركات بوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة.

إنارة

طالب مرتادو الحدائق العامة في العين الجهات المعنية بالنظر في أمر ضعف الإنارة داخل بعض الحدائق، ما يؤدي إلى انتشار العتمة خصوصاً مع دخول الليل، واقترحوا استبدالها بإنارة أقوى من الحالية.

ازدحام

يشكو مرتادو شارع الإمارات الواقع بين إمارتَي رأس الخيمة وأم القيوين الازدحام والبطء بحركة المرور، بسبب وجود تحويلة بالقرب من إحدى محطات البترول، وأشاروا إلى أن عدداً كبيراً من المركبات الصغيرة والشاحنات تستخدم هذا الطريق، وطالبوا المسؤولين بسرعة اتخاذ اللازم لإنهاء التكدس المستمر.