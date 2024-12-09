سكوتر

يشكو مرتادون لكورنيش الشارقة الممتد إلى كورنيش عجمان، معاناتهم قيادة مراهقين دراجات كهربائية (سكوترات) بالمناطق المخصصة للمشاة، ما يزعج ممارسي رياضة المشي على الكورنيش، خصوصاً مع اعتدال الأجواء في فصل الشتاء، وأشاروا إلى أن هذه التصرفات قد تتسبب في حوادث دهس للمارة، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بوضع ضوابط ومعايير لاستخدام هذه الدراجات حفاظاً على حياة المشاة.

تكييف

اشتكى متسوقون ارتفاع درجة برودة أجهزة التكييف داخل مراكز التسوق، خصوصاً مع اعتدال درجات الحرارة في الدولة، ولفتوا إلى أن بعضهم يضطر إلى ارتداء ملابس ثقيلة، وطالبوا إدارات مراكز التسوق بالنظر في هذا الأمر، باعتباره ممارسة صديقة للبيئة تخفّض استهلاك الطاقة.

تسول

أكد متسوقون في شارعَي الشيخ خليفة وعود التوبة بالعين معاناتهم ظاهرة التسول، خصوصاً نهاية كل شهر، وأوضحوا أن هناك أشخاصاً يحملون جنسيات مختلفة يحاولون استعطاف المارة، ويزعمون إصابتهم بأمراض خطرة، وحاجتهم إلى العلاج، فضلاً عن عجزهم عن سداد المتأخرات الإيجارية، وغيرها من الأمور الأخرى، رغم وجود مؤسسات خيرية وقنوات رسمية تُعنى بهذه الأمور، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية باتخاذ اللازم لمواجهة هذه الظاهرة غير الحضارية.

أطفال

تفاقمت ظاهرة قيادة الأطفال، ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، للدراجات النارية، خصوصاً في منطقة التعاون بإمارة الشارقة، ما يسبّب هلعاً للمارة وقائدي السيارات، لعدم التزامهم بمعايير السلامة، ووصلت مناشدات للمسؤولين لمواجهة الأمر حفاظاً على حياة الناس.