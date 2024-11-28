«الأعمال الخيرية العالمية» تربط بوابة المساعدات بالهوية الرقمية

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن خطوة رائدة في مجال الخدمات الإنسانية الرقمية، تتمثل في ربط بوابة المساعدات التابعة لها بالهوية الرقمية، بالتعاون مع مؤسسة حكومة دبي الرقمية، ودعم من «عجمان الرقمية».

ويتيح الربط للمستفيدين تسجيل ملفهم التعريفي على البوابة، ومن ثم الوصول بسهولة إلى الخدمات المتاحة، من دون الحاجة إلى إعادة تقديم بياناتهم الثبوتية في كل مرة. وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونية لتوفير خدمات دعم الهوية الرقمية لبوابة المساعدات، بهدف تعزيز الكفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات الخيرية والإنسانية.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة: «حريصون على مواكبة التطورات الرقمية، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بسرعة وسهولة، حيث يمثل الربط بالهوية الرقمية نموذجاً للريادة في تحسين تجربة المستخدم، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات نحو مستقبل رقمي مستدام».

وأكد أن الهيئة تتصدّر الجهات الخيرية في تبني مبادرات رقمية مبتكرة تهدف إلى زيادة مستوى الأمان والموثوقية، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، كما أعرب عن شكره لشركاء النجاح والداعمين لهذه المبادرات.