إدراج «صندوق الفرجان» ضمن منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»

أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» - Jood.ae عن إدراج «صندوق الفرجان» ضمن المنصة، بهدف تحفيز الأفراد والشركات ورجال الأعمال على دعم المبادرات والمشروعات الاجتماعية التي ينفذها الصندوق، والمشاركة الإيجابية في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.

وسيوجّه «صندوق الفرجان» إسهامات الأفراد والشركات ،عبر المنصة، إلى توفير الدعم والتمويل للمشروعات الاجتماعية في الأحياء السكنية بدبي، بما يعزّز مستويات رفاه المواطنين واستقرارهم الأسري، ما يُعد جزءاً أساسياً من «أجندة دبي الاجتماعية 33».

ويهدف إدراج «صندوق الفرجان» ضمن منصة «جود» إلى تعزيز دور الصندوق في دعم المشروعات الاجتماعية، وإشراك المجتمع في تحسين جودة حياة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ ودعم مبادرات تعزّز الترابط المجتمعي وتسهم في التطور المستدام داخل الأحياء السكنية.

كما يهدف إلى زيادة التعاون بين الأفراد والمؤسسات، ودعم الابتكارات والمبادرات التي تسهم في تطوير وسعادة المجتمع، إضافة إلى تحقيق رؤية دبي عبر الالتزام بقيم العطاء والمشاركة المجتمعية، وتوفير بيئة تتيح التواصل المستمر بين أفراد المجتمع، فضلاً عن التركيز على الأثر المستدام للمشروعات لضمان نتائج طويلة الأمد.

وقال مدير مشروع «صندوق الفرجان»، راشد الهاجري، إن إدراج الصندوق ضمن منصة «جود» يمثل تعاوناً استراتيجياً جديداً، مؤكداً الحرص على توسيع شراكات «صندوق الفرجان» مع الجهات الحكومية والخاصة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في دبي، ومعرباً عن ثقته بأن التعاون مع «المنصة» سينعكس بشكل إيجابي على الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وأكد أن الإدراج خطوة نوعية لتعزيز جهود الصندوق في تمويل مشروعات تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي بالأحياء السكنية في إمارة دبي، وتوفير تجربة مجتمعية استثنائية تتيح التواصل الفعال مع أهالي الأحياء لتلبية تطلعاتهم.

وأضاف أن «صندوق الفرجان» يجسد التزام دبي بتسخير الإمكانات كافة لخلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء وفرجان الإمارة، ودعم كل مبادرة خلّاقة وتحويلها إلى مشروعات مؤسسية مستدامة، وتوفير مجتمعات تحقق الراحة والسعادة للأسر المواطنة.