«أوقاف دبي» تطلق مبادرة لتوزيع «مصحف بصيرة» على أصحاب الهمم في المغرب

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي مبادرة لتوزيع مصاحف مطبوعة بطريقة «برايل» على فاقدي البصر في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم.

وأبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي اتفاقية شراكة مع شركة «همم» للخدمات التعليمية، تهدف إلى طباعة وتوزيع 646 نسخة من «مصحف بصيرة» على أصحاب الهمم في عدد من المدن المغربية، ممن يجيدون القراءة على طريقة «برايل»، ما يتيح لهم الفرصة لتدارس القرآن الكريم.

ووقّع الاتفاقية نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، خالد آل ثاني، مع المدير العام لشركة «همم» للخدمات التعليمية الدكتور إبراهيم اليعربي، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

وأكد آل ثاني أن المبادرة مستمرة لطباعة مزيد من نسخ «مصحف بصيرة» لتوزيعها على أصحاب الهمم في دول أخرى، وتقوم فكرة «مصحف بصيرة» في المبادرة على تقنية بصيرة الناطقة من خلال استبدال النظام الحالي لطباعة «برايل» ذات الحجم الكبير والوزن الثقيل، بنظام فهرسة إلكتروني مُدمجة به حروف «برايل» النافرة، وربطها إلكترونياً بملفات صوتية في قلم ناطق، يقوم باستدعاء تلك الملفات عند وضع رأس القلم على العنوان المُراد سماع محتوياته، أو تفعيل خواص البحث الإلكتروني أو التسجيل الصوتي المدمج.