«خيرية محمد بن راشد» تقدم مليون درهم دعماً لمركز «إرادة»

قدّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً قدره مليون درهم لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، في إطار دعم الجهود المجتمعية الرامية إلى حماية وتثقيف المجتمع، ورفع الوعي بأهمية دعم المتعافين من الإدمان.

تم تسليم الشيك في مقر المركز بمنطقة الخوانيج بحضور عضو مجلس أمناء المؤسسة، أحمد خلفان المنصوري، والمدير التنفيذي لمركز «إرادة»، عبدالرزاق أميري، ومدير عام المؤسسة، صالح زاهر المزروعي.

وأشاد أحمد خلفان المنصوري بالدور الإنساني والمجتمعي الذي يلعبه مركز «إرادة» في دبي، ومساهمته في خلق مجتمع آمن وخالٍ من مشكلات الإدمان، مؤكداً أن دعم المؤسسة للمركز يأتي من منطلق مسؤوليتها في تعزيز حماية المجتمع من المخاطر الصحية، ورفع الوعي بالخطر الذي يمثله الإدمان.

من جهته، ثمّن المدير التنفيذي لمركز «إرادة»، عبدالرزاق أميري، دعم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والتزامها برسالتها النبيلة، ودورها المجتمعي في تعزيز أداء الجهات المعنية بحماية وتثقيف المجتمع.

وسيمكن الدعم مركز «إرادة» من تقديم مساعدات متنوعة، مثل تخصيص أموال لشراء الأدوية الضرورية لعلاج الإدمان، وتوفير مستلزمات العيد والمير الرمضاني للمرضى وعائلاتهم، إضافة إلى تقديم دعم شامل للمتعافين عبر توفير بطاقة لتلبية الاحتياجات الأساسية الشهرية، وغيرها.