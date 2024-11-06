«أوقاف دبي» تتكفل بنفقات «عُمرة العمر» لـ 80 شخصاً

تكفلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بتكاليف أداء مناسك العمرة لـ80 شخصاً من المستحقين وذوي الدخل المحدود، في إطار أهدافها الخيرية والإنسانية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الاجتماعية ومُساندة الفئات المستحقة.

وقدمت «أوقاف دبي» نحو 100 ألف درهم لجمعية دار البر دعماً لمبادرة «عُمرة العمر» التي تنظمها الجمعية على مدار الأعوام الماضية، بهدف تغطية نفقات العمرة لصالح المحتاجين وذوي الدخل المحدود، ممن لم يسبق لهم أداء العمرة، وتستمر الرحلة مدة سبعة أيام لأداء المناسك وزيارة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد مدير إدارة الوقف في المؤسسة، عمر جمعة المازمي، أن دعم مبادرة العُمرة لمحدودي الدخل، يأتي ضمن الأهداف الحيوية التي تلتزم المؤسسة بتنفيذها لتعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتحقيق حلم غير القادرين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بينما تحول قدرتهم المادية دون تحقيق هذا الأمل وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم.

وقال إن «أوقاف دبي» تتبنى نهجاً إنسانياً راسخاً يشمل مختلف جوانب الحياة المادية والمعيشية والصحية والاجتماعية في سبيل توفير مُتطلبات واحتياجات شرائح المجتمع من ذوي الدخل المحدود، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتلاحم الإنساني وترسيخ الاستقرار المجتمعي وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتحفيز وتمكين «الأوقاف» لخدمة الإنسانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري، أن الجمعية تحملت بدورها كلفة إقامة المستفيدين من المبادرة الخيرية في الفنادق داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة بجانب كلفة إصدار تأشيرات زيارة المملكة العربية السعودية لهم تمهيداً لأدائهم مناسك العُمرة وزيارة المشاعر المُقدسة.