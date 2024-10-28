«إسلامية دبي» تُطلع وفداً من «أكاديمية الطفولة» على نموذج «حضانة الفريج»

استضافت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وفداً من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في أبوظبي، في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، حيث جاءت هذه الزيارة بهدف التعرف إلى نموذج «حضانة الفريج»، المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون المجتمعي، والارتقاء بجودة التعليم المبكر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في تحسين رعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم. وتأتي الزيارة تعزيزاً للابتكار التعليمي ضمن الجهود المشتركة لنشر أفضل الممارسات في رعاية الأطفال، والحرص على تبادل الخبرات في هذا المجال المهم، بما يسهم في تطوير برامج تعليمية مبتكرة، تسهم في تنمية قدرات ومهارات الأطفال المعرفية في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأكد مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، أهمية هذه الزيارة التي تعكس التزام المؤسسات في دولة الإمارات بتبني أفضل الممارسات التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية، يمثّل خطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم المبكر.

وأضاف المهيري أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على استعداد تام بتقديم الدعم اللازم من خلال عرض التجارب الناجحة، لتحقيق النتائج المرجوة، مؤكداً أن الاستثمار في تنمية مهارات الأطفال يُعدُّ من الأولويات، فهم أمل المستقبل وركيزة الوطن. وقد تضمنت الزيارة جولة للاطلاع على مرافق الحضانة، حيث تم التعرف إلى الأساليب التعليمية المتبعة. وأثنى وفد الأكاديمية على الجهود المبذولة في تقديم خدمات تعليمية متميّزة للأطفال في سن مبكرة، مشددين على أهمية هذه المرحلة في تشكيل الأسس النفسية والاجتماعية للطفل.