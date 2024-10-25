إطلاق «مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم» لطلبة المدارس بدبي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس بدبي»، برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ويأتي إطلاق المسابقة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وذلك ضمن مبادرة «غراس الخير»، حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتعلم التجويد والمتون العلمية.

وتستهدف المسابقة المراحل العمرية والدراسية كافة من الصف الأول وإلى الصف الـ12، متضمنة أربعة فروع في حفظ القرآن الكريم، وهي: حفظ القرآن الكريم، أجمل ترتيل، وحفظ المتون العلمية، وحفظ متون التجويد، إلى جانب فرع خاص بأصحاب الهمم.

وثمّن تنفيذي شؤون رياض القرآن والمسابقات، مسؤول المسابقة، عبدالله أبوبكر سعد، الجهود المثمرة والدعم المتواصل من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب الإقبال الملحوظ من قبل المدارس المشاركة، التي بلغ عددها 26 مدرسة تم تحديدها للمشاركة في المسابقة في دورتها الأولى، مشيراً إلى أن الدعم والسعي متواصلان من قبل الجميع لإنشاء جيل حافظ لكتاب الله، متمسك بمبادئه الإسلامية وهويته الوطنية، والتعاضد لتوفير بيئة تنافسية تشجع الطلاب على التفوق وإبراز مهاراتهم في حفظ وترتيل القرآن الكريم.

وأفاد مسؤول المسابقة أنه تم تمديد فترة التسجيل لتقديم الترشيحات للتصفيات النهائية من قبل المدارس إلى تاريخ 18 نوفمبر 2024، على أن تكون التصفيات النهائية في السادس من يناير المقبل.

عبدالله أبوبكر:

تمديد فتره التسجيل لتقديم الترشيحات إلى 18 نوفمبر، والتصفيات النهائية في 6 يناير المقبل.