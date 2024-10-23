إزعاج

يعاني سكان في مناطق السلامات والعامرة في العين، عودة أصوات الدرّاجات النارية في شوارع المنطقة، حيث يتسابق أصحابها من الشباب على طرقات مجاورة لهم في أوقات متأخرة ليلاً، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، ما يتسبب في إزعاجهم، وإيقاظ الأطفال من نومهم. وقالوا إن هذه التصرفات تنم عن طيش وتهور لدى هؤلاء الشباب، وهو ما قد يعرّضهم لحوادث مرورية خطرة. وناشدوا المسؤولين في شرطة العين النظر في هذا الأمر.

مواقف

طالب زوّار القرية العالمية في دبي، بتكثيف دوريات الشرطة في مواقف السيارات، ومخالفة الوقوف الخطأ للمركبات، حيث يقوم بعض أصحاب المركبات بالتعمد في إيقاف مركباتهم في صورة غير منتظمة (أخذ مساحة موقفين)، آملين أن يتم النظر في الأمر، حرصاً على تطبيق النظام.

مشاة

اقترح سائقون في منطقة نايف في دبي، زيادة اللوحات الإرشادية في الأماكن المخصصة لعبور المشاة، واستخدام الجسور والإشارات الضوئية، لتنظيم حركة السير في تلك المنطقة، لتجنب الحوادث البسيطة وحوادث الدهس، وحثوا المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات قبل العبور.

نظافة

يعاني مرتادو كورنيش الشارقة سلوكيات غير حضارية، جراء قيام بعضهم بترك مخلّفاتهم، سواء من الأكياس البلاستيكية أو علب المشروبات الغازية أو مخلفات أخرى على الكورنيش أو على الكراسي، أو في الممر المخصص للمشي، أو بالقرب من سلة القمامة وعدم وضعها بالداخل، مطالبين المسؤولين في بلدية الشارقة بتغليظ العقوبة على الذين لا يلتزمون وضع مخلفاتهم في سلال المهملات، حفاظاً على النظافة والمنظر الحضاري.