احتيال

تلقى متعامل بنك وطني رسائل نصية تطالبه بتحديث بياناته من خلال رابط ورد ضمن الرسالة، ولدى تواصله مع البنك، تبين أن الرسالة احتيالية، مشيراً إلى أن مندوب البنك أخبره بأنه تم إرسال الرسالة الاحتيالية نفسها إلى عدد من المتعاملين.

عروض

اقترح متسوقون إلزام مراكز التسوق المنتشرة في الدولة بتوضيح أسعار المنتجات والسلع الخاضعة للعروض الترويجية، بحيث تتم كتابة السعر قبل العرض الترويجي للسلعة وبعده، كي يتسنى للمتعامل التحقق منه، واتخاذ قرار الشراء.

حافلات

اشتكى سائقون في عجمان عدم التزام بعض سائقي الحافلات المدرسية بقوانين المرور والوقوف بطريقة خطأ في الشارع عند صعود الطلبة ونزولهم، ما يعرقل حركة السير، مطالبين الجهات المعنية إلزام سائقي هذه الحافلات بالتقيد بقوانين المرور حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

تأمين

جدد مقيمون في دبي شكواهم من قيام شركات تأمين صحي بفرض سقوف تأمين صحي وصفوها بالمرتفعة لفئة كبار السن، ما يشكل أعباء مالية إضافية على أسرهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، لفرض رسوم تأمين صحي بأسعار معقولة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، كونها تحتاج إلى رعاية طبية خاصة.

ثناء

أثنى مستخدمون لشارع الخيل في دبي، على افتتاح الجسر الجديد عند المخرج المؤدي إلى المركز المالي، إذ أسهم في الحد من الازدحام المروري المتكرر الذي كان يشهده الشارع، تحديداً قبل الجسر المؤدي إلى برج خليفة و«دبي مول».