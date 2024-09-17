«دبي لرعاية النساء والأطفال» تنظم ملتقى «التربية وتحديات العصر»

تنظم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ملتقى «التربية وتحدّيات العصر» الخميس المقبل، تحت شعار «بناء أجيال الغد»، والذي يهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة للتربية الاجتماعية والنفسية بما يتيح للأسر والمؤسسات المعنية بالأطفال اتباعها ضمن بيئة تربوية صحية وسليمة تسهم في تنشئة أجيال قادرة على قيادة المجتمع نحو مستقبل أفضل ومستدام. ويستهدف الملتقى الذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية، تشمل المحور النفسي والمحور الاجتماعي ومحور معالجة تحديات التحول الإلكتروني، المتخصصين في مجال رعاية الأطفال في المؤسسات الإيوائية والمسؤولين عن برامج التوعية الأسرية بالإضافة إلى المتخصصين في المؤسسات التربوية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مُؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية، فضلاً عن المتخصصين في الجهات المعنية الأخرى. وأكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، الدور الريادي الذي تلعبه المؤسسة في مجال الأعمال المجتمعية وتقوية الأواصر الأسرية، مشيرة إلى أن الملتقى يحمل شعار «بناء أجيال الغد» ويهدف إلى وضع خريطة تتيح للجهات المعنية الاستعانة بها بوصفها نهجاً متكاملاً للتربية الحديثة، وبالتالي تسهم في بناء مجتمعات صحية سليمة. ويتضمن الملتقى معرضاً مصاحباً يضم أبرز برامج المؤسسة النوعية، منها برنامج الأسرة الإيجابية الذي يأتي ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، ويشتمل على دليل تدريبي يستهدف الآباء والعاملين في مجالات التربية والعلوم النفسية .

• الملتقى يهدف إلى وضع خريطة تتيح للجهات المعنية الاستعانة بها بوصفها نهجاً متكاملاً للتربية الحديثة.