مركز

أبلغت الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء متعامليها في عجمان عبر رسائل نصية بأن مركز الحميدية في عجمان، يشهد إغلاقاً جزئياً لتنفيذ أعمال تطويرية، وذلك حرصاً منها على عدم تكبد المتعاملين مشقة الحضور في فترة إغلاق المركز.

صيانة

شكا متعاملون التكاليف المرتفعة التي تفرضها شركات الصيانة، لقاء تصليح الأجهزة الكهربائية المنزلية، لافتين إلى أن اقتناء الأجهزة الجديدة يصبح في كثير من الأحيان أفضل من عملية صيانة الأجهزة القديمة.

أغنام

قال مرتادو الطريق الممتد من حتا باتجاه مناطق الحويلات ووادي القور والمنيعي في رأس الخيمة، إنهم لاحظوا وجود أغنام سائبة ترعى على أطراف الطريق، وأحياناً تقطع الطريق بشكل مفاجئ، ما يسبب إرباكاً شديداً للسائقين، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية النظر في الأمر، حفاظاً على السلامة المرورية.

معايير

يتساءل متعاملون عن مدى توافر المعايير الصحية في الأواني المستخدمة لتوصيل المأكولات والحساء الساخن، وتطابقها مع اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية.

طلبات

شكا سكان في مدينة العين قيادة سائقي الدرّاجات النارية الخاصة بتوصيل طلبات الطعام بسرعات عالية على طرقات المدينة وبأعداد كبيرة، خصوصاً في ساعات الليل المتأخرة، مستغلين خلو الشوارع من المركبات.