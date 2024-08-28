مصرف

جدّد متعاملون مع مصرف أبوظبي الإسلامي - فرع عجمان، بالقرب من سيتي سنتر، مناشدتهم لمسؤولي المصرف زيادة ماكينات الصراف الآلي حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم بسهولة دون ازدحام، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي يشهده الفرع.

توعية

دعا قراء إلى تكثيف إدارات المرور والدوريات في الدولة الحملات الخاصة بتوعية الجمهور بالتوقف عن العبور من الأماكن غير المخصصة لهم، تفادياً لوقوع حوادث مرورية.

تاكسي

شكا مقيم في عجمان رفض بعض سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) الذهاب إلى مناطق معينة في المدينة دون سبب منطقي، مشيراً إلى أنه كان في المنطقة الصناعية الجديدة وأراد الذهاب إلى منطقة أخرى داخل عجمان إلا أن سائق التاكسي رفض نقله إلى وجهته.

وقوف

يعاني سائقون في الشارقة قيام آخرين بإيقاف مركباتهم بطريقة عشوائية أمام المحال التجارية في الطرق التي بها مسار واحد، ما يسبب عرقلة حركة السير بسبب الوقوف الجانبي الذي يأخذ حيزاً من الطريق، لذا يناشدون المسؤولين في إدارات المرور في عجمان والشارقة النظر في الأمر.

مزروعات

قال سكان في منطقتي الفوعة والطوية وغيرهما من المناطق في مدينة العين إنهم يلاحظون قيام بعض الأشخاص بالزراعة العشوائية أمام مساكنهم، حيث يحجب امتداد أغصان المزروعات الرؤية عن سائقي السيارات خصوصاً عند التقاطعات، وتكون سبباً في وقوع حوادث، لذا يطالبون المسؤولين بالنظر في الأمر.