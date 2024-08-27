غبار

شكا سكان في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة، تطاير الأتربة والغبار بشكل يومي جراء قيام إحدى شركات المحاجر بتكسير جبل، لافتين إلى أن مرور الشاحنات أدى إلى تطاير الأتربة بشكل كثيف، خصوصاً المساكن القريبة من هذا الجبل، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب معاناة للكثيرين من أمراض الحساسية والربو، خصوصاً الأطفال وكبار السن، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

خطبة

نوه قراء بخطبة صلاة الجمعة الماضية، التي تناول فيها أئمة المساجد أهمية العلم ودوره في تطور الدول والمجتمعات، وحثوا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، الطلبة على طلب العلم من أجل الرقي بالوطن والمجتمع، كما حثوهم على احترام المعلم لدوره الكبير في العملية التعليمية والتربوية.

إيجار

قال متعامل إنه تلقّى رسالة إلكترونية لتجديد عقد الإيجار قبل أكثر من شهرين من انتهائه، لافتاً إلى أن الرسالة لم تشر إلى أي زيادة في قيمة الإيجار حال الرغبة في التجديد، لكنه فوجئ لدى مراجعة المكتب لاحقاً بوجود زيادة، متسائلاً ما إذا كان يحق لمكتب الوساطة العقارية فرض الزيادة دون الإشارة لها في الرسالة.

مياه

لاحظ سكان بمنطقة الراشدية «3» في إمارة عجمان انفجار ماسورة مياه تسببت في غمر أحد الشوارع الفرعية بالقرب من الدفاع المدني، ما أدى إلى إعاقة حركة السير قبل أن تقوم الجهات المعنية بشفط المياه وتجفيف الشارع، مطالبين الجهات المعنية بإصلاح هذه المشكلة بصورة جذرية تفادياً لتكرارها.