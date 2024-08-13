ازدحام

ناشد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد، الجهات المعنية، إيجاد حلول استباقية وجذرية لمشكلة الازدحام المروري، خصوصاً بالاتجاه القادم من الشارقة إلى دبي، التي تتكرر مع بداية كل عام دراسي.

تسول

أشار قارئ إلى قيام متسولين باستخدام طرق جديدة للإيقاع بضحاياهم، مستغلين تعاطف البعض معهم بعد الإلحاح في طلب المساعدة، بحجة حاجتهم إلى المال، لشراء دواء أو طعام، علماً أن الجهات المعنية تحذر من التعاطف مع هؤلاء المتسولين.

جسر

ثمّن قارئ قيام الجهات المعنية في عجمان بإنشاء جسر لعبور المشاة على شارع الشيخ راشد بن حميد النعيمي في الجهة المقابلة للمستشفى الكويتي، وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، وتسهيلاً لحركة عبور المشاة.

جامعات

طالب ذوو طلبة حصلوا، أخيراً، على شهادة الثانوية العامة، المسؤولين في الجامعات المحلية بخفض قيمة الرسوم الدراسية حتى لا يضطر الطلبة إلى السفر للدراسة خارج الدولة من أجل تخفيف العبء المالي عن أسرهم.

ملاعب

طالب ذوو طلبة في عجمان، الجهات المختصة بإنشاء مراكز وملاعب إضافية للأنشطة الصيفية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الذين يقطنون في المدينة، وذلك لمساعدتهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، خصوصاً في فترة العطلة الصيفية، لشغل أوقات فراغهم بدلاً من إهدارها في أمور غير مفيدة.