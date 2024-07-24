فعاليات صيفية متميزة في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب بدبي

أعلن مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب بدبي، إطلاق فعاليات الصيف في الفترة من 22 يوليو حتى السادس من أغسطس 2024، برعاية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور، وتهدف الفعالية إلى تعزيز التواصل الثقافي والديني بين أفراد المجتمع، وتقديم فرصة فريدة للتعلم والتطوير الذاتي في بيئة محفزة وداعمة.

وتضم الفعالية ثلاث دورات تدريبية متميزة تتناول مختلف المجالات، هي: دورة فن الخط العربي، ودورة فقه الخطابة وفن الإلقاء، ودورة الإرشاد الديني والسياحي.

وقال خلف بن أحمد الحبتور: «أؤمن بأهمية التعليم والثقافة ودورهما المحوري في بناء المجتمع. منذ اليوم الأول لبناء مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، كان الهدف خلق تواصل حضاري وثقافي بين الشرق والغرب. أتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية التي ستثمر عنها الدورات التدريبية، خصوصاً أنها تقدم فرصاً لتأهيل المستفيدين منها لكسب مهارات تعود عليهم بالإفادة المهنية، كما تقدم فرصة لتقوية خطي النسخ والرقعة ما يسهم في تعزيز مهارات لغتنا العربية».

وتتضمن الدورة الأولى «دورة فن الخط العربي» التي تُعقد بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث سيقدم زيد الأعظمي دروساً مكثفة في فنون الخط العربي.

أما الدورة الثانية فهي بعنوان «فقه الخطابة وفن الإلقاء»، وتُعقد بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يومي الأول والثاني من أغسطس 2024: في اليوم الأول سيقدم الشيخ الدكتور عبدالرحمن الملا محاضرة عن فن الإلقاء والقراءة، بينما سيقوم الشيخ عادل المرزوقي في اليوم الثاني باستعراض فقه الخطابة.

وتختتم الفعالية بالدورة الثالثة «دورة الإرشاد الديني والسياحي» التي تُنظم أيضاً بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يومي الخامس والسادس من أغسطس 2024، وسيكون اليوم الأول باللغة العربية مع الدكتور عبدالله إبراهيم، واليوم الثاني باللغة الإنجليزية مع الدكتور محمد الفارسي.