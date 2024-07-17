اتفاقية بين «دار البر» و«محمد بن راشد للإسكان» لدعم الخدمات الإسكانية

أبرمت جمعية دار البر ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية تعاون تقضي بدعم الخدمات الموجهة للمواطنين في قطاع الإسكان من الحاصلين على المنح والقروض الإسكانية من قبل المؤسسة.

حضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب.

وأكد محمد المهيري، أن الجمعية تواصل حرصها وسياستها على توسيع شبكة شراكاتها الوطنية الاستراتيجية في ما يصب في مصلحة الوطن وأبنائه، ويقود إلى تعزيز التنمية والازدهار والاستدامة في ربوع الدولة عبر بوابة الاستقرار الأسري والاستقرار السكني، ويُفضي إلى تمكين هذه الشريحة من المواطنين، حرصاً على راحة الأسرة الإماراتية.

وأشار المهيري إلى التزام «دار البر» بدعم المشاريع الوطنية الداخلية التي تخدم المواطنين وترفع مستويات السعادة والاستقرار بين صفوفهم، بالتنسيق والتعاون المتكامل مع الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص في إطار التفاعل والتجاوب الدائم مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسياسة الحكومة، لافتاً إلى حجم الدور والعطاء الذي تقدمه «محمد بن راشد للإسكان» في خدمة الأسرة الإماراتية وترسيخ استقرارها.

من جانبه، قال عمر بوشهاب: «إن المؤسسة تعمل بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها (دار البر)، على ترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وضمان كل سبل السعادة والراحة للمواطنين، ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة وسياسة الدولة، فيما تسعى إلى توفير أدوات وآليات فاعلة في خدمة أبناء الوطن في قطاع الإسكان في إطار الدور الرائد لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجمعية دار البر في الحقل الإسكاني».