اتفاقية تعاون بين «دبي الخيرية» و«محمد بن راشد للإسكان»

وقعت «جمعية دبي الخيرية» اتفاقية تعاون مع «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التعاون المجتمعي ودعم مسيرة التنمية الوطنية، وإرساء أوجه العمل والتنسيق معاً لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم برامجهما، ووضع إطار مشترك لتبني المبادرات وتنسيق الجهود لرعاية ودعم القطاع الإسكاني والحالات الإسكانية المستحقة.

وقع الاتفاقية من جمعية دبي الخيرية المدير التنفيذي للجمعية أحمد السويدي، ومن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المدير التنفيذي للمؤسسة عمر حمد بوشهاب، وجاء التوقيع في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في دعم القطاع الإسكاني من خلال دراسة حالات لجنة الطوارئ والحالات الإسكانية ودعمها، وتوفير مواقع للحصالات الإلكترونية وحاويات الملابس الخاصة بالجمعية في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وفي المجمعات السكنية التابعة لها لجمع التبرعات والملابس.

وقال أحمد السويدي: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي تسهم بدور رائد وإيجابي في القطاع الإسكاني على مستوى إمارة دبي عبر خدمات إسكانية متكاملة ومستدامة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجية دبي الخيرية وقيمها المؤسسية، وحرصها على تفعيل العمل الخيري والتنموي».

وأكد السويدي أن هذه الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في مستوى الشراكة الإنسانية بين الجمعية والمؤسسة، وتسعى إلى تطوير البرامج والخدمات المتعلقة بالفئة المستهدفة، وفقاً للنهج الأصيل الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها في الخارج باعتبارها عنواناً للعطاء.