«بيت الخير» تقدم 100 مليون درهم للدعم المجتمعي

كشفت جمعية بيت الخير عن تقديمها نحو 100 مليون درهم لأهداف التنمية المجتمعية، خلال العام الماضي، من خلال 27 مشروعاً تقع ضمن ستة برامج تواكب مؤشرات الأجندة الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي، ورفع مؤشر السعادة لدى الأسر المواطنة الأقل دخلاً، والفئات الأكثر خصوصية وضعفاً في المجتمع.

وأوضحت الجمعية أنها أنفقت 19.8 مليون درهم مساعدات نقدية قُدمت بشكل شهري للأسر الأقل دخلاً، بما فيها أسر الأيتام، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 992 أسرة مستحقة.

كما قدمت الجمعية دعماً لإسكان الأسر بقيمة 16.4 مليون درهم، وُجّه جزء منها لدعم أسر الشباب الناشئة، فيما تم توفير الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأثاث لعدد منها.

وقدمت الجمعية أيضاً مساعدات إنسانية بقيمة بلغت أكثر من 30.7 مليون درهم، كدعم طارئ لنجدة أسر وحالات وقعت تحت عجز قاهر، هدد استقرارها، فضلاً عن تقديمها دعماً للمرضى المتعثرين بقيمة 5.2 ملايين درهم، إضافة إلى تسديد 2.8 مليون درهم لإطلاق سراح 27 سجيناً مواطناً حبسوا بسبب مديونيات عجزوا عن تسديدها.

وأسهمت «بيت الخير» العام الماضي في دعم تعليم أبناء الأسر المتعثرة بقيمة 6.9 ملايين درهم، كما أسهمت في حماية البيئة، من خلال مشروع جمع الملابس المستعملة والمقتنيات الفائضة عن الحاجة، الذي أسهم فيه ما يزيد على 35 ألف متبرع، وتم إنفاق ريعه على دعم التعليم وتعزيز معاش المستفيدين.

وعملت الجمعية على إسعاد الأسر والفئات الخاصة بقيمة 5.2 ملايين درهم، إضافة إلى تعزيز معاش الأسر وكفايتها في رمضان والأعياد بإجمالي 11.3 مليون درهم، من خلال مشروعات المير الرمضاني وزكاة الفطر، والأضاحي والمواد الغذائية وغيرها.

يذكر أن «بيت الخير» حصلت عام 2015 على شهادة «الآيزو» للمسؤولية المجتمعية، لدعمهما المتواصل للاحتياجات الصحية والتعليمية والبيئية، ويتم تجديدها للمرة الرابعة. وأضافت الجمعية للفئات المستهدفة من نشاطها الخيري، دعم العمال المقيمين ممن يسهمون في مشروعات التنمية والإعمار، حيث بلغ عدد الوجبات التي وزعت عليهم في العام الماضي 876 ألفاً، و383 وجبة، بقيمة 7.7 ملايين درهم.