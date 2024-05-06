10 وحدات سكنية من «إتش آر إي» تنضم لـ «وقف المطورين العقاريين» في دبي

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصـر في دبي، ممثلة في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، تسجيل إسهام وقفي جديد في مبادرة «وقف المطورين العقاريين»، قدمته شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، بهدف دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وخصصت «إتش آر إي» عشر وحدات عقارية سكنية متنوعة في مشروع «سكاي هيلز ريزدنس» بمنطقة البرشاء الثانية، للوقف الخيري المستدام. وسلمت الشركة الوحدات العقارية لـ«أوقاف دبي»، لتتولى المؤسسة إدارتها واستثمارها. وبحسب المؤسسة فسيتم صرف عوائد الأوقاف العقارية على دعم الأنشطة الخيرية كالتعليم، لمساندة الفئات غير القادرة على متابعة التحصيل الدراسي، وعلاج المرضى المتعثرين، ودعم المحتاجين من الأيتام والأرامل، والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع المختلفة.

ورحب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، علي المطوع، بالإسهام الخيري لشركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، مثمناً انضمامها للمبادرة الوقفية المبتكرة للمطورين العقاريين، والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على أداء دورها في التكافل المجتمعي والتلاحم الإنساني. ولفت المطوع إلى أن المبادرة تشهد انضمام أبرز شركات التطوير العقاري الفاعلة في الدولة، وهو ما يعكس استدامة الجهود الإنسانية ويرسخ ثقافة العطاء والعمل الخيري في المجتمع المحلي.

وأكد المطوع أن المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال تعزيز الشراكات التي تقود إلى تحقيق الأهداف المشتركة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات المجتمع وخدمة الأفراد، والارتقاء بجودة الحياة لجميع الشرائح، ما يسهم في ترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.

من جهته، أكد المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، أهمية إسهام «إتش آر إي» للتطوير العقاري في مبادرة وقف المطورين العقاريين، وأثرها في دعم أهداف هذه المبادرة الخيرية والإنسانية، لافتاً إلى أن استمرار زخم هذه المبادرة من خلال مشاركة الشركات العقارية في الإمارة، من شأنه أن يعزز الأثر المستهدف، ويحفز المزيد من الشركات على وضع بصمتها المجتمعية. وأكد التزام «أراضي دبي» بتقديم كل أشكال الدعم، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لاستمرار المبادرة في هذا النهج المتنامي.

من جانبها، أعربت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، عن شكرها لشركة «إتش آر إي» العقارية على الإسهام الإنساني السخي في مبادرة «وقف المطورين العقاريين»، وأكدت أن المبادرة ماضية في تحقيق أهدافها الإنسانية في دعم قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، والإسهام في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع. وأضافت التميمي أن باب المشاركة في المبادرة مازال مفتوحاً أمام كل الشركات العقارية الراغبة في الانضمام إلى سباق البذل والعطاء، وتحقيق مسؤوليتها ودورها الفاعل تجاه المجتمع.

وقال مالك شركة «إتش آر إي»، محمد أديب حجازي، إن الشركة لا تدخر جهداً في دعم المشروعات الإنسانية والمبادرات الخيرية في المجتمع، وتحقيق دورها الإيجابي الفاعل في المسؤولية المجتمعية، مثنياً على المؤسسة لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في العمل الوقفي في إمارة دبي، لافتاً إلى أن الشركة تفتخر بمشاركاتها المتواصلة والمتنوعة في مشروعات المؤسسة الخيرية، بهدف دعم القطاعات الحيوية المختلفة في المجتمع وتحقيق مستهدفاتها الإنسانية.

مروان بن غليطة:

• «أراضي دبي» تلتزم بتسهيل الإجراءات المطلوبة لاستمرار النهج المتنامي للمبادرة.

علي المطوع:

• المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.