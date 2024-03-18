أحمد الفلاسي: صناعة الأمل مصدر ملهم لغرس القيم الوطنية

استعرض صانع الأمل العربي، المواطن أحمد الفلاسي، تجربته الإنسانية الملهمة في أولى جلسات منتدى الفجيرة الرمضاني، التي أقيمت في مجلس اليماحي بمدينة دبا الفجيرة، بعنوان «صناعة الأمل.. استدامة لحياة أفضل»، مؤكداً أن صناعة الأمل مصدر ملهم لغرس القيم الوطنية، وإلهام الآخرين فعل الخير.

وقال الفلاسي خلال الجلسة: «إن جذور تجربتي الإنسانية تعود إلى معايشتي معاناة والدتي، رحمها الله، مع مرض الفشل الكلوي، ورحلة علاجها الطويلة، حيث فوجئت خلال زيارة مدينة مومباسا الكينية، في إطار رحلة العلاج المضنية تلك، بمقدار الوضع الإنساني الصعب لمن يتلقون العلاج في ظروف أقل ما يقال عنها إنها صعبة للغاية، وفي مستشفيات تفتقر لأبسط مرافق العلاج التي يمكن أن يحتاجها من يعانون هذا المرض المتعب».

وأكد الفلاسي أن «هذه الظروف العلاجية الصعبة جعلتني أبادر بتجديد مستشفى الساحل العام في مومباسا، وبفضل الله تحول إلى أكثر المنشآت الطبية تطوراً في كينيا، حيث قمت بتجهيز قسم غسيل الكلى الذي بات يقدم خدماته الصحية لـ8000 مريض، إضافة إلى جملة من الأعمال الإنسانية الأخرى التي أفتخر بها، والمتعلقة بمتضرري فيضانات مومباسا».

وأضاف: «بفضل الله حصلت على جائزة صُناع الأمل العربي لعام 2020 بدبي، وهو تشريف أعتز به، وقد حرصت على أن تكون تجربتي ملهمة للآخرين، ونهجاً نتشارك فيه لصنع الأمل في درب كل صاحب حاجة، ولا شك في أن للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات ولشعب الإمارات باعاً طويلاً في ميادين العمل الإنساني والبذل والعطاء من أجل نهضة الأمل والاستدامة».

حضر الجلسة عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، الدكتور خالد الظنحاني، ونخبة من المسؤولين والإعلاميين والجمهور.

وشارك الحضور في الحوار مع أحمد الفلاسي، مؤكدين أن صناعة الأمل تشمل مختلف مجالات الحياة، وهي بالفعل مصدر ملهم لغرس القيم الوطنية وحفظها في ذاكرة الأجيال ووجدانهم، وإضفاء جو من الإيجابية في العلاقات الأسرية والمجتمعية، والدفع بمسيرة التنمية، والدخول في ركب الاستدامة، والسعي للصدارة على جميع المستويات، وخدمة الوطن كل من موقعه، وجعل قضايا الوطن والإنسان شغفاً مشتركاً يثابر الجميع من أجل الإسهام في بناء لبناته، فالأمل مصنع للطاقة الخلاقة التي يحتاجها الإنسان والوطن على حد سواء للتألق والنجاح.

• الفلاسي استعرض تجربته الإنسانية الملهمة في منتدى الفجيرة الرمضاني بعنوان «صناعة الأمل.. استدامة لحياة أفضل».