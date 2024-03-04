على مكتب المسؤول

شرطة الفجيرة

يقود بعض سائقي الدراجات النارية في الفجيرة بسرعات كبيرة تشكل خطراً عليهم وعلى الآخرين، فضلاً عن أنهم يتسببون في إرباك حركة المرور نتيجة التجاوز بين المركبات.

لذا نطالب المسؤولين في شرطة الفجيرة، بالنظر في هذا الأمر حرصاً على سلامة الجميع. (أبوخميس)

إدارة حماية المستهلك

نقترح على إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وضع إرشادات للمتسوقين والمستهلكين خلال شهر رمضان الكريم، تدعو إلى عدم الإسراف والتبذير، لاسيما أن البعض يضطر إلى رمي مواد ومنتجات تم شراؤها من دون الحاجة إليها، كما أن نسبة كبيرة من المواد الغذائية قد تفقد صلاحيتها بسبب التخزين غير الجيد مع اقتراب الشهر الفضيل. (أبوسالم)

بلدية الشارقة

لاحظ سكان في منطقة القصباء في الشارقة، عدم وجود منزلقات لأصحاب الهمم من الأرصفة إلى الشوارع أمام عدد من البنايات والأبراج السكنية، ما يعوق سير الكراسي المتحركة التي يستخدمها أصحاب الهمم، خصوصاً كبار السن، في التنقل من وإلى أماكن سكنهم، وهذا قد يعرضهم لحوادث بليغة في حال انقلاب الكرسي المتحرك أثناء محاولتهم النزول إلى الشارع. وطالبوا بلدية الشارقة بإنشاء منزلقات بين بعض الأرصفة والشوارع لتسهيل حركة أصحاب الهمم في المنطقة. (أبومحمد)