80 ألف شخص يتلقون علاجهم بالمجان في المخيم الصحي بالفجيرة

أفاد مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة، الدكتور عبدالله سعيد، بأن الوزارة ممثلة بالمكتب التمثيلي في الفجيرة اختتمت المخيم الصحي المجاني الذي نظمته في إكسبو الفجيرة تحت عنوان «صحتي أمانة»، مشيراً إلى أن المخيم شهد مشاركة عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، ومجموعة من المتطوعين من الأطباء والممرضين والفنيين، الذين أسهموا في علاج 80 ألف شخص بالمجان.

وأضاف أنه تم استقبال ومعاينة ومعالجة الحالات المرضية المختلفة للمراجعين، وصرف الأدوية مجاناً لجميع الحالات المرضية، خصوصاً مرضى السكري وضغط الدم، كما تم تحويل بعض الحالات الحرجة لتلقي العلاج في المستشفيات العامة والخاصة بالإمارة.

وأضاف أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع دائماً ما تنفذ مجموعة من المبادرات الصحية والتوعوية، بهدف تقديم الخدمات الطبية المختلفة، والمخيم الصحي الذي نظمة المكتب التمثيلي للوزارة بالفجيرة هو واحد من هذه المبادرات الخيرية والإنسانية، وثمرة من ثمار التكاتف المجتمعي، مشيداً بجهود المؤسسات والكوادر الطبية التي أسهمت في إنجاح المخيم المجاني، وأكد على مواصلة التعاون معها في تبني مثل هذه المخيمات التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى.