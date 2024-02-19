على مكتب المسؤول

«ساعد»

نطالب نحن السائقين في إمارة أبوظبي المسؤولين في «ساعد» بالنظر في أمر خفض رسوم تخطيط الحادث، التي تصل إلى 500 درهم، غير الرسوم الأخرى التي يتعرّض لها المتسبب في الحادث المروري، وتالياً تُعدّ تلك الرسوم أعباءً كبيرة، خصوصاً على من يحملون تأميناً ضد الغير لسيارتهم. (أبوسيف)

«طرق دبي»

تُعدّ منطقة العوير في دبي من المناطق التي يرتادها الزوّار لما تحويه من مزارع في معظم مساحاتها، ولوحظ ضعف الإنارة في الأعمدة على طرقات المنطقة، لذا نقترح استبدال الإنارة على الطرقات بالتي تعمل بتقنية «الليد»، التي تُعدّ واحدة من وسائل الإنارة الصديقة للبيئة. (أبومحمد)

بلدية العين

تُعدّ منطقة النباغ في مدينة العين من المناطق الصحراوية السياحية التي يرتادها سكان المنطقة، خصوصاً عند هطول الأمطار والاستمتاع بالكثبان الرملية، سواء بالجلوس أو قيادة الدرّاجات النارية، لذا نقترح تخصيص أماكن ترفيهية وطرقات نظامية بديلة عن العشوائية التي حدثت، أخيراً، أثناء المنخفض، الذي كثرت فيه حوادث بعض المركبات، وشكل عبئاً كبيراً على بعض الجهات المعنيّة. (أبوعبيد)