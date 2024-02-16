على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

لوحظ خلال اليومين الماضيين مع هطول الأمطار ومرور الدولة بمنخفض جوي وتوجه الأسر والأفراد للتنزه، قيام أشخاص بتصرفات غير حضارية عند الكثبان الرملية أو عند مجاري الشعاب، حيث ترك بعضهم بقايا الأطعمة وعلب المشروبات الزجاجية وبعض الأكياس البلاستيكية من دون أن يتم نقلها إلى حاويات القمامة، لذا نناشد المسؤولين في بلديات الدولة، النظر في هذا الأمر، وأن يتكاتف جميع الأفراد للحفاظ على نظافة المكان. (أبوفهد)

وزارة الاقتصاد

استغلت مراكز عناية بالسيارات في العين وأبوظبي والشارقة، الأجواء الماطرة، وتساقط حبات البَرد، أخيراً، وأعلنت عن عروض لجذب أصحاب المركبات التي تضررت الصبغة الخارجية بها، في حين أن الأسعار التي حددتها مبالغ فيها بشكل كبير، لذا نناشد المسؤولين في وزارة الاقتصاد وضع تسعيرة موحدة على حسب أضرار المركبة دون تلاعب من بعض أصحاب المحال التجارية. (أبومحمد)

شرطة المدام

يعاني مرتادو طريق (الشويب-المدام) قيادة بعض السائقين مركباتهم بسرعات عالية وبشكل متهور يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، لذا أناشد المسؤولين في شرطة المدام تكثيف أجهزة الرادار على هذا الطريق الحيوي. (أبوراشد)