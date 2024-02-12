على مكتب المسؤول

إدارات المرور

مع دخول موسم الشتاء، تكثر وقائع «تفحيط» واستعراض المركبات في الشعبيات والمناطق السكنية، خصوصاً أثناء هطول الأمطار، ويكون هناك تجمهر من قبل بعض الشباب، وهذا يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لذا نطلب من إدارات المرور بالدولة تشديد الرقابة، وتكثيف الدوريات المرورية للحد من هذه السلوكيات الخاطئة. (أبوعلي)

محطات أدنوك

نعاني نحن مرتادي طريق الفقع - العين خلو محطات بترول أدنوك على الطريق من أجهزة الصراف الآلي، في ظل أنها تعتبر محطات حيوية، ويرتادها العديد من العابرين بشكل يومي، لذا نناشد المسؤولين في شركة أدنوك النظر في هذا الأمر. (أبوراشد)

بلديات الدولة

بعد أن اختفت ظاهرة الكتابة على الجدران لسنوات عدة، باتت في الآونة الأخيرة تظهر دون استحياء، لتطال جدران المنازل والمرافق العامة في أماكن مختلفة من الدولة، ويقوم بها فئة معينة من الشباب، يشوهون المنظر الحضاري للمكان بألفاظ ورسوم غريبة، والمفروض أن فئات المجتمع يجب أن تتكاتف، سواء من أولياء الأمور أو المدارس، للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة، لذا أناشد بلديات الدولة تغليظ العقوبات على من يمارس مثل هذه الظاهرة السلبية. (أبومنصور)