على مكتب المسؤول

«طرق دبي» و«داماك»

لاحظ مرتادون للطريق الممتد من شارع القدرة باتجاه مشروع داماك هيلز 2، انتشار عائلات على جانبي الطريق خلال الفترة المسائية، تأتي إلى المنطقة بقصد التنزه والترفيه، ما يربك حركة السير، ويعرض الأطفال وأفراد العائلات لخطر الحوادث، لاسيما أن الطريق ضيق وبمسارين. ودعوا المسؤولين في «طرق دبي» و«داماك» إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن سلامة الجميع. (أبوعامر)

بلدية الشارقة

اقترح روّاد حدائق ومتنزهات في إمارة الشارقة، تخصيص مفتشين مسائيين من قبل بلدية الشارقة، لرصد من يتركون مخلفات وبقايا طعام وأكياس بلاستيكية على مساحات خضراء أو كراسي منتشرة في هذه الأماكن دون رمي تلك المخلفات في حاويات القمامة، مؤكدين أن هذه التصرفات تشوّه المظهر الجمالي العام للحدائق التي تعتبر متنفساً ترفيهياً للناس. (أبوسامي)

شرطة عجمان

شكا متسوقون في جمعية عجمان التعاونية، وجود متسولين خلال الفترة المسائية، يدّعون أنهم جاؤوا للسياحة، ولا توجد لديهم نقود لتعبئة البترول، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة بدأت تزداد بشكل كبير. وطالبوا المسؤولين في إدارة شرطة عجمان باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل هذه المشكلة. (أبوفيصل)