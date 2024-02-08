«أوقاف دبي» توفد 22 موظفاً لأداء مناسك العمرة

نظّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، رحلة عمرة لـ22 موظفاً من منتسبيها، ضمن خططها الرامية لتعزيز السعادة بين الموظفين.

وأكدت مدير إدارة الدعم المؤسسي بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، هدى المناعي، حرص المؤسسة على إطلاق مبادرات تسهم في إسعاد الموظفين لمكافأتهم على جهودهم المتميزة، ورفع الطاقة الإيجابية في بيئة العمل، والإسهام في تحقيق الترابط والتكامل بينهم في مختلف الإدارات.

وأضافت المناعي أن تنظيم رحلات العمرة للموظفين يأتي في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة في رفع مستوى سعادة الموظفين ونشر الرضا الوظيفي بينهم، وتعزيز مستوى سعادتهم وجودة حياتهم، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي وبالتالي تقديم الخدمات اللازمة للمتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وذكرت أن رحلة موظفي المؤسسة لأداء مناسك العمرة سبقتها رحلة لـ20 موظفة من الإدارات المختلفة بالمؤسسة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وكان لها بالغ الأثر في إسعاد الموظفات ورفع مستوى إنتاجيتهم.

وعقدت المؤسسة برنامجاً للموظفين قبيل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية، لتوعيتهم بالأمور الدينية والصحية اللازمة لأداء الرحلة بأمان وصحة، وتم خلالها توضيح مناسك العمرة، وكيفية الالتزام بالمعايير الصحية.

بدورهم عبّر الموظفون المشاركون في الرحلة عن شكرهم وامتنانهم على إتاحة الفرصة لأداء العمرة، وتنظيمها لهم بالصورة المثلى ودون أي عوائق.