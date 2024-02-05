على مكتب المسؤول

شرطة الفجيرة

شكا مرتادو بعض الشوارع في الفجيرة، قيادة شباب مراهقين درّاجات نارية بسرعات عالية، وبطريقة متهورة تعرّض حياتهم والآخرين للخطر، فضلاً عن أنهم يتسببون في إرباك حركة المرور ووقوع حوادث مرورية. وطالب الشاكون المسؤولين في شرطة الفجيرة بتكثيف الدوريات، وحملات التوعية، للمحافظة على سلامة الجميع. (أبوفيصل)

بلدية الشارقة

يعاني سكان وقاطنون في منطقتي مليحة والمنيعي بالشارقة، انتشار حيوانات سائبة على الطريق الممتد بين المنطقتين، مثل أغنام وجِمال ترعى على أكتاف الطريق، مشيرين إلى أن بعض الحيوانات تدخل إلى وسط الطريق بشكل مفاجئ، ما يشكل خطراً على مرتاديه بشكل عام، ويهدد بوقوع حوادث لا تُحمد عقباها. وطالب الشاكون المسؤولين في بلدية الشارقة بالنظر في هذا الأمر، وإيجاد حلول للمشكلة، لضمان السلامة المرورية على الطريق. (أبو محمد)

بلديات الدولة

لاحظ سكان وقاطنون انتشار إعلانات عشوائية على أعمدة إنارة في شوارع رئيسة وفرعية في مختلف المناطق، على منشآت ومرافق خدمية، وهي ظاهرة تشوّه المنظر العام وتضرّ بالبيئة، وناشد الشاكون المسؤولين في بلديات الدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحدّ من هذه الظاهرة غير الحضارية. (أبوناجي)