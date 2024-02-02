على مكتب المسؤول

رد من بلدية العين

رداً على الشكوى التي نشرت، أخيراً، بشأن اقتراح مرتادي حديقة آثار هيلي في العين، والخاص بزيادة الإضاءة في الحديقة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، كون معظمها يعاني الظلمة، وتعيق حركة رواد الحديقة خلال فترة المساء، أفادت بلدية مدينة العين أنه يجري التنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والمعنين للقيام بالإجراءات اللازمة.

شرطة رأس الخيمة

شكا سائقون في رأس الخيمة من سلوك يمارسه بعض سائقي الدراجات النارية في شوارع الإمارة، حيث يقودون بسرعات عالية، ويرتكبون تجاوزات خطرة بين المركبات، ما يسبب إرباكاً للسائقين، وربما حوادث مرورية.

وناشدوا المسؤولين في شرطة رأس الخيمة النظر في هذا الأمر، ووضع عقوبات وغرامات على المخالفين. (أبوخميس)

«داماك هيلز»

شكا سكان في منطقة «داماك هيلز2» بدبي من انتشار عربات التسوق الخاصة بأحد مراكز التسوق في المنطقة بشكل كبير، ووسط الطرق وفوق الأرصفة والمساحات الخضراء، ما يشوه المنظر العام للمكان، وذلك بسبب قيام بعض السكان بأخذ العربات بعد الانتهاء من التسوق، وتركها في غير الأماكن المخصصة لها.

وطالبوا بعدم إخراج تلك العربات خارج حيز مواقف السيارات التابعة للمركز. (أبوعمران)