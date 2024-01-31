5 مشروعات عقارية وقفية جديدة في دبي بـ 33 مليون درهم خلال 2023

أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، خمسة مشروعات عقارية وقفية جديدة، بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليون درهم خلال العام الماضي.

وبحسب المؤسسة، تدعم المشروعات العقارية الوقفية المنجزة، قطاعات الصحة والأبحاث الطبية بوقف المحميد للأبحاث الطبية، وقطاع التعليم بوقف قرطاس الذي يدعم الطلبة المتعثرين، وفي قطاع الشؤون الإسلامية تم إنجاز وقف محال خليفة التاجر، ووقف بوخزيمة لرعاية شؤون المساجد في دبي، وفي برامج السقيا شيّدت المؤسسة المشروع الوقفي الثاني الذي يخصص ريعه لدعم «سقيا الأمل».

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع: إن المشروعات العقارية المنجزة خلال عام 2023 تسهم في تعزيز دور المؤسسة في تشييد منشآت مستدامة، تدعم قطاعات المجتمع الحيوية لسنوات طويلة مقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على تنمية ورعاية المال الموقوف، وإيجاد الخطط القادرة على تحقيق العائد الاستثماري الأمثل على أصول الوقف.

وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أعدت إطاراً متكاملاً، يهدف إلى مواءمة المشروعات الوقفية مع احتياجات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمساجد وغيرها، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على طرح أفكار ومشروعات وقفية جديدة، وفتح آفاق تنموية للعمل الخيري تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع.

وأشاد المطوع بالاستجابة العالية لفاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء في إنجاز المشروعات الوقفية، ودعم الاستثمارات الخيرية التي تطلقها المؤسسة، مشيراً إلى أن حزمة جديدة متنوعة المصارف من المشروعات الوقفية العقارية سيتم إنجازها خلال العام الجاري.