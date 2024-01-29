على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

شكا مرتادو طريق (الشويب-المدام) قيادة بعض السائقين بسرعات عالية، ما تشكل خطراً على الآخرين، وتتسبب في حوادث مرورية خطرة. ودعا الشاكون المسؤولين في شرطة الشارقة، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحدّ من هذه الظاهرة التي تقلق مستخدمي الطريق، كما دعوا إلى تكثيف التوعية بأهمية التزام أنظمة المرور وقوانين السير على الشوارع، حرصاً على سلامة الجميع. (أبومحمد)

وزارة الاقتصاد

طالب مستهلكون، المسؤولين في وزارة الاقتصاد، بإلزام محال «سوبر ماركت» ومنافذ تجارية كبرى، بوضع ملصقات أو إرشادات توضح صلاحية منتجات تطرحها بأسعار مخفضة في حال اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، مشيرين إلى أن عدم توضيح تاريخ الصلاحية لأي منتج، يدخل في إطار الغش التجاري، وينعكس سلباً على صحة المستهلك والمجتمع. (أبوعلي)

بلديات الدولة

لاحظ سكان في مناطق عدة، ترك مركبات في ساحات ترابية قرب مناطق سكنية وفي ساحات عامة دون الاهتمام بنظافتها، ما يجعلها عُرضة للغبار والأتربة وتراكم الأوساخ عليها، مشيرين إلى أن هذا الإهمال من قِبل البعض يشوّه المظهر الجمالي للمكان، ويضرّ بالبيئة، ويحرم الكثير من القاطنين في تلك المناطق من المواقف. ودعا الشاكون المسؤولين في بلديات الدولة إلى إيجاد حل لتلك المشكلة. (أبوناصر)