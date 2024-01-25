ختام النسخة 24 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ24، وذلك بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي.

وتم عرض فيلم تسجيلي يلقي لمحات مضيئة من إسهامات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في العمل الخيري، واهتمام سموها بخدمة القرآن الكريم وحفظته، وإعمار بيوت الله.

وألقى عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أحمد الزاهد، كلمة نيابة عن مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، قال فيها: «نجتمع اليوم وكعادة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كل عام لتكريم أبنائنا حفظة كتاب الله، ممن شاركوا في التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وبتشجيع ودعم من قيادتنا الرشيدة، ويأتي احتفالنا بختام هذه الدورة القرآنية من المسابقة في نسختها الـ24 في إطار نجاح جميع المسابقات المحلية والدولية لهذه الجائزة المباركة».

وأضاف «تعتبر مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي نحتفل بختام دورتها الـ24، إحدى أهم فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتستقطب هذه المسابقة حفظة كتاب الله من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، من الجنسين، ممن يتم ترشيحهم من قبل مراكز تحفيظ القرآن والمؤسسات القرآنية المنتشرة في أنحاء الدولة، وتسعى الجائزة إلى تشجيعهم وتكريمهم، وتأهيل المتميزين من المواطنين والمواطنات لتمثيل الدولة في المسابقات الدولية، وتحظى المسابقة بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وقد حرص سموهما على أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين من حفظة كتاب الله العزيز».

وشارك في التصفيات النهائية من جميع مدن دولة الإمارات للنسخة الـ24 من المسابقة 40 متسابقاً من الذكور، و51 متسابقة من الإناث، من خلال فروع المسابقة الستة، وهي فرع القرآن الكريم كاملاً، وفرع 20 جزءاً، وفرع 10 أجزاء، وفرع خمسة أجزاء للمواطنين، وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على 10 سنوات، ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على 10 سنوات.

وألقى رئيس لجنة التحكيم إبراهيم جاسم المنصوري كلمة، أشاد فيها بالمستوى الذي وصلت إليه مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في الدورة الـ24، باعتبارها ثمرة من ثمرات انتشار مراكز التحفيظ والمسابقات القرآنية الرائدة في دولة الإمارات، والتي حققت إنجازات وطموحات الكثيرين من حفظة كتاب الله، وقد تزايدت أعداد المشاركين بها، وأسهمت عبر الدورات السابقة في تشجيعهم لحفظ كتاب الله وتعليمه، وتأهيل الكثيرين منهم للمسابقات الدولية، والتنافس الشريف بين مراكز التحفيظ في أرجاء الدولة، والتي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.

أحمد الزاهد:

• المسابقة تسعى إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم وتأهيل المتميزين من المواطنين والمواطنات لتمثيل الدولة في المسابقات الدولية.