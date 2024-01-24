على مكتب المسؤول

شرطة عجمان

شكا سكان في عجمان انتشار دراجات نارية صغيرة غير مرخصة تسير على طرقات المدينة، ما يتسبب في إرباك حركة المرور، ويقود إلى حوادث لا تحمد عقباها، لاسيما أن سائقي هذه الدراجات لا يلتزمون بإجراءات السلامة أثناء القيادة، كما لا يرتدون اللباس الفسفوري عندما يسيرون في الليل. وطالبوا شرطة عجمان باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من هذه السلوكيات، حرصاً على سلامة سائقي هذه الدراجات ومستخدمي الشوارع بشكل عام. (أبويوسف)

«عناية»

اقترح أشخاص من حاملي بطاقة التأمين الصحي «عناية»، يقطنون في أبوظبي، ضم مستشفيات موزعة في مناطق عدة من إمارة أبوظبي إلى شبكة تأمين «عناية»، خصوصاً المستشفيات التي تتضمن تخصصات طبية عدة، مثل الولادة والأطفال، وغيرهما من التخصصات الطبية الأخرى، ويرتادها عدد كبير من المراجعين. (أبورائد)

«طرق دبي»

دعا سكان في «داماك هيلز 2» بمنطقة «اليفرة 3» في دبي، هيئة الطرق والمواصلات إلى الإسراع في افتتاح الطريق الجديد الرابط بين مشروع «داماك هيلز 2» ومشروع الميرا، لتسهيل حركة المرور لدى القاطنين، مشيرين إلى أن افتتاح الطريق يسهم في اختصار الوقت والمسافة بين المنطقتين. (أبومنصور)