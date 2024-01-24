رصد 59.4 مليون درهم لحملة «حَقّ معْلُوم» الرمضانية

أعلنت «بيت الخير» انطلاق حملتها الرمضانية الجديدة (1445هـ-2024) تحت شعار «حقّ معلوم» لدعم وإسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الضعيفة والمحتاجة من أصل 60 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بيانات الجمعية، وقد وضعت هدفاً لحملتها بإنفاق يبلغ 59.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 16 مليون درهم، على إنفاق العام الماضي، وتتضمن الحملة ستة ملايين درهم لمشروع المير الرمضاني، و7.5 ملايين لمشروع إفطار الصائم، ومليونين لمشروع زكاة الفطر، وأربعة ملايين لمشروع الغارمين، و6.9 ملايين للمساعدات النقدية الشهرية، و33 مليون درهم للمساعدات الطارئة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الجمعية في ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وأكد مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، أن هذه الحملة تتوج مسيرة 35 عاماً من العطاء، أنفقت فيها «بيت الخير» مليارين و797 مليون درهم، ذهبت للمستفيدين مباشرة وفق أفضل الممارسات وأعلى معايير التميز، التي كانت وراء فوز الجمعية مؤخراً بجائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة»، لافتاً إلى أن «بيت الخير» أعدت للحملة حزمة من المشاريع الرمضانية، ووفرت لها كل أسباب النجاح.

وكشف العوضي عن خدمة إلكترونية جديدة بعنوان «ساعد تسعد»، تمت إضافتها ضمن تطبيق «بيت الخير» الذكي للتبرع بالمواد الغذائية، وتسمح بمشاركة المتبرع في اختيار المحتاج الذي يود مساعدته، بتحديد قيمة الدعم الغذائي الذي يرغب في تقديمه له، من 300 إلى 900 درهم، لتقوم الجمعية بإيصاله إليه.

من جانبه، قال نائب المدير العام، سعيد مبارك المزروعي، إن «بيت الخير» رصدت ما يزيد على نصف ميزانية الحملة للمساعدات الطارئة لرفع الكرب والمعاناة عن أكبر عدد من المحتاجين الذين يمرون بظروف صعبة، تنغص عليهم موسم الصوم وأجوائه الاجتماعية، كما خصصت أربعة ملايين درهم لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المواطنين الغارمين رجالاً كانوا أو نساء، ممن حبسوا بسبب مديونيات لم يستطيعوا تسديدها، وذلك بعد تسوية أوضاعهم مع المؤسسات العقابية الإصلاحية ليعودوا إلى بيوتهم وأسرهم وذويهم في هذه الأيام المباركة، ويقضوا ما تيسر لهم من رمضان.

وأكد مساعد المدير العام، محمد علي بورحيمة، أن الجمعية اعتمدت على أحدث التقنيات التي تستخدمها في جمع التبرعات، وأعلنت أنها بدأت في إحلال الحصالات الذكية مكان الحصالات التقليدية، وستنشر هذا العام 200 حصالة ذكية تعمل بتسلّم الصدقات بلمس شاشة الحصالة بالبطاقات البنكية والائتمانية.

وأعلنت «بيت الخير» خلال المؤتمر استأنف مشروعها الإنساني الذي يعمل كل عام على إحياء سنة «إفطار صائم» من خلال الخيم الرمضانية التي يتم تحضير المزيد منها، وستقدم الوجبات الغنية لإفطار الصائمين من العمال المقيمين، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للعمال في دبي، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها إلى نحو 750 ألف صائم.

• 16 مليون درهم زيادة على إنفاق العام الماضي.